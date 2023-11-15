Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin dikkati üzerine durdurulan aracın motor kısmında mahsur kalan kedi ölümden son anda kurtarıldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekipleri, bir aracı durdurdular. İnceleme sırasında aracın motor kısmından kedi sesinin geldiğini fark ettiler. Ekipler, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu çıkarıp, ölümden kurtardılar. Sürücü, ekiplere teşekkür etti.
Haber Merkezi