Yapılan tahminlere göre, 15 Kasım Çarşamba günü Bursa'da yoğun bulutluluk hakim olacak ve en düşük hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçülecek.

Öte yandan, 16 Kasım Perşembe günü Bursa'da hava sıcaklıkları biraz yükselecek ve en düşük sıcaklık 11 derece olarak ölçülürken, gün içinde yerel olarak sağanak yağış beklentisi bulunmaktadır. Böylece, önümüzdeki günlerde Bursa'da hava koşulları değişiklik göstererek vatandaşlarına yağışlı bir periyodun habercisi olacak.

BURSA İÇİN HAVA DURUMU

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