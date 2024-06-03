İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ilçe girişinde durdurdukları motosikletliyi incelediler. İnceleme sırasında motosikletin çalıntı olduğu, plakasının ise başka bir aracı olduğu tespit edildi. Sürücü Ahmet Ç.(30)'nin ise 1.70 promül alkollü olduğu ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.



Sürücüye sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanmaktan 19 Bin 407 TL, başka araca ait plakayı kullanmaktan 32 bin 170 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.