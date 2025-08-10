Şahsın boğulmak üzere olduğu ve polis ekiplerinin kurtardığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11.30 sıralarında İnegöl merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk E.(51) dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı sudan çıkararak güvenli alana aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ