TFF 2. Lig kırmızı gurupta İnegölspor, sahasında ağırladığı Amedspor'la 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Alper Oran, Kerem İlitangil, Gökhan Yüksel
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 74 Eren Emre Aydın), Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş(DK 59 Emre Toptan), Yusuf Talum, Uğur Utlu, Okan Deniz, Mustafa Batuhan Altıntaş(DK 69 Uğur Mustafa Türk)
AMED Sportif Faaliyetler: Aykut Özer, Serkan Odabaşoğlu, Taner Gümüş(DK 68 Muhammed Enes Durmuş), Yusuf Tursun(Dk 78 Gökhan Alsan), Mehmet Özdıraz(DK 78 Yılmaz Ceylan) , Berk İsmail Ünsal(DK 68 Ahmet Dereli), Uğur Adem Gezer, Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Oktay Aydin, Onur Karakabak
Sarı kartlar: Samed Karakoç(İnegölspor) Yusuf Tursun, Taner Gümüş(Amed)
İbrahim Uslu