İnegöl’de İNAR tarafından 900 kişiyi kapsayan anket yapıldı. Ankette vatandaşlara 'İnegöl’de belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusu soruldu.

Çoğunluk Alper Taban dedi

Yüz yüze görüşülerek yapılan anket vatandaşlardan 428'i (yüzde 47,55), mevcut Belediye Başkanı Alper Taban'dan memnun olduklarını ve Taban'ın yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı olması gerektiğini savundu.

En çok yazılan ikinci isim ise MYM Federasyon Başkanı İsmail Kösen oldu. Kösen ankete katılan vatandaşların 162'sinin tercihi olarak yüzde 18'lik orana ulaştı.

İsmail Kösen'i yüzde 10'luk oranıyla Bülent Temelli takip ederken, 90 vatandaş Ak Parti önceki dönem ilçe başkanlarından Bülent Temelli'nin belediye başkanı olması gerektiğini belirtti.

Muhalefette Hasan Eroğlu ismi öne çıktı

Ankette Ak Partili isimlerin ardından Saadet Partisi önceki dönem ilçe başkanı Hasan Eroğlu söylenen isimler arasında yer aldı. Eroğlu muhalefet kanadından belediye başkanlığı için en çok ismi yazılan kişi oldu.

Hasan Eroğlu'nu Rıdvan Kocaağa yüzde 8,45'lik oy oranıyla takip etti.

Ankette ismi yazılan bir diğer muhalif isim ise CHP'li Erkan Dönmez oldu. Geçtiğimiz genel seçimlerde CHP Bursa Milletvekili adayı olan Dönmez'i 3,45'lik oranıyla 31 kişi tercih etti.

Anketten çıkan diğer isimler ise şu şekilde;

Yavuz Uğurdağ, Ahmet Bayhan, Serdar Nalcı, İlhan Baykan, Varol Özbek, Yasemin Soydan, Bahadır Bayraktar.