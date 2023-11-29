İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen kazada 2 servis minibüsü çarpıştı; 7 işçi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi.

Mobilya fabrikası işçilerini taşıyan Yaşar Sarıtaş(53) yönetimindeki 16 S 6074 plakalı minibüs önünde seyreden Dinçer Ulaş(50) yönetimindeki 16 S 8030 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu 16 S 8030 plakalı minibüsteki işçiler Rumeysa T.(26), Faruk E.(23), Yunus T.(22), Emine K.(29), Ayşe A.(50), Naime K.(45) ve Nurgül İ.(49) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ