Edinilen bilgiye göre Hamidiye mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Müslüm A. (20) yönetimindeki 16 MC 5720 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden genç sürücü aracını cadde üzerinde kenara çekti. Alev alan otomobilden inen gence çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil de maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT