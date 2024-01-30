Zamlar geçtiğimiz haftalarda Bursa merkezde uygulanmaya başlanmış ve ekmeğin fiyatı 10 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Bursa ve diğer illerde artarda yapılan zamlar sonrası İnegöl’de artış yapılmasına yönelik talep oluştu.

Artan işçilik ve ham madde fiyatlarına gelen zamlar sonrası İnegöl’de ki fırıncıların zam talebi oldu. İnegöl’de ki fırıncıların kendi komitelerinde aldığı karar sonrası 7,5 TL’ye satılan 210 gram ekmeğin fiyatının 10 TL olması yönünde taleplerini İnegöl Ticaret Sanayi Odası’na bildirdiler.

Ticaret Sanayi Odası’nda bugün yapılan meclis toplantısında zam talebi karara bağlandı. Karar sonrası 7,5 TL’ye satılan 210 gram ekmek 1 Şubat itibariyle İnegöl’de 10 TL’ye sayılmaya başlayacak. Ekmek ve diğer unlu mamullerle ilgili yeni fiyat tarifesi ise şu şekildedir;

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