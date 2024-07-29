İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Ortaöğretim (lise) 9. sınıfta üçten fazla dersten başarısızlıktan dolayı sınıf tekrarına kalan öğrenciler için bir duyuru yaptı.

Zengin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ortaöğretim (lise) 9. sınıfta üçten fazla dersten başarısızlıktan dolayı sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Edebiyat, Matematik, Tarih, Din Kültürü derslerinden en az ikisinden bulunduğu okulda başarılı olmuş ise, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurarak 10.Sınıfa kayıt yaptırabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi: “Diğer okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden 9 uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlar, istemeleri hâlinde mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerden en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarmış olmak ve temmuz ayının son iş gününe kadar bir işletmeyle sözleşme imzalamak ve işletmede mesleki eğitime devam etmek kaydıyla yıl kaybı yaşamadan mesleki eğitim merkezlerinin 10 uncu sınıfına ilgili derslerden sorumlu olarak nakil ve geçiş yapabilir.”

“Mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan 9. sınıf ortak dersleri: Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik ve Tarih. İlçemiz sınırları içerisinde bulunun başvuru yapabilecekleri Mesleki Eğitim Merkezleri, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan Mesleki Ortaöğretim kurumlarımız kıymetli veli ve öğrencilerimizin bilgisine sunarız.”

Kaynak: HABER MERKEZİ