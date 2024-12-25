Olay dün akşam kırsal Ortaköy mahallesinde meydana geldi. Konurlar mahallesinde ikamet eden F.Ş.(18) ile Ortaköy mahallesinde ikamet eden İ.Ö.(18) arasında sosyal medyada mesajlaşırken tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce 2 genç Ortaköy mahallesinde buluştu. Yüz yüze gelen 2 genç arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. F.Ş. elindeki bıçakla 18 yaşındaki İsa Ö.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ