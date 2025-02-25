Maydonoz Döner soruşturmasına ilişkin en güncel bilgileri CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ paylaştı.

FETÖ’nün Türkiye’deki yeni yapılanmalarından biri olarak değerlendirilen Maydonoz Döner hakkındaki son gelişmeleri aktaran Nihat Uludağ, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Uludağ’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Maydonoz Döner operasyonu çok kritik bir operasyon. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü. İlk önce astsubaylıktan ihraç olan bir kişi Maydonoz Döner'in Kartal şubesinde işe giriyor. Orada işe başladığında diğer yöneticiler FÖTE'den ne kadar yattın diye soruyor. 1,5 yıl deyince sen itirafçı mısın diye soruyorlar. İtirafçı olduğunu düşündükleri astsubaya mobing uygulayarak işten attırıyorlar.

İşten attırılan astsubay da CİMER'e yazı yazıyor ve oradaki FETÖ ağını anlatıyor. Daha sonra da Levent Doğan, yurt dışına kaçmayı planlıyor. Onun Antalya'daki Maydonoz Döner'den lojistik destek aldığı tespit ediliyor. Düzenlenen operasyonda da gözaltına alınıyor. Bu olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı Maydonoz Döner'le ilgili soruşturma başlatıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda, Maydonoz Döner’in FETÖ’nün yeni yapılanmalarından biri olduğu ortaya çıktı. Şubelerde düzenli toplantılar yapıldığı ve aynı zamanda FETÖ’den tutuklanan kişilerin aileleri için burada para toplandığı tespit edildi. Daha önce "himmet" adı altında bağış toplayan örgütün, şimdi ise Türkiye'de elde ettiği gelirlerin bir kısmını Almanya'ya aktardığı belirlendi. Bu para transferleriyle FETÖ’nün yeniden yapılanmaya çalıştığı anlaşılıyor.

ŞUBELER HİSSELERE AYRILDI

Her şube belirli hisselere bölünerek yönetiliyor ve yalnızca FETÖ üyelerine pay veriliyor. Örgütle bağlantısı olmayan kişilere ortaklık şansı tanınmıyor. Ayrıca, itirafçı olanlar yakalandıklarında anında sistemin dışına çıkarılıyor. Elde edilen bilgilere göre, ekim ayında yurt dışına 100 bin Euro gönderildiği tespit edildi.