Ancak, bazı durumlarda bu genel kuralların dışına çıkmak da mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli koşulları sağlayan çalışanlara özel emeklilik imkanları sunarak, onların beklenenden daha erken emekli olabilmesine olanak tanımaktadır. Bu özel düzenlemeler mevzuatta yer alsa da, kamuoyunda pek bilinmemektedir.

ÖNEMLİ BİR ŞART VAR!

SGK’nın erken emeklilik ve prim avantajı sağlamasının belirli bir ön koşulu bulunuyor. Bu şartı yerine getiremeyen kişiler, söz konusu avantajdan yararlanamıyor. Özellikle çalışan anneleri ilgilendiren bu düzenleme, engelli çocuğu bulunan annelere yönelik bir kolaylık sağlıyor. Engelli bir çocuğa sahip olan çalışan anneler için iş hayatına devam etmek zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle SGK, onların erken emekli olarak çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesini teşvik ediyor.

PRİM AVANTAJI VE YAŞ İNDİRİMİ

Bu teşvik iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak, prim gün sayısında bir indirim yapılmamakla birlikte SGK, çalışan annenin primine ekleme yapıyor. Emeklilik başvurusu yapıldığında, annenin toplam prim gün sayısına %25 oranında ilave ediliyor. Örneğin, 5000 prim günü olan bir annenin hesabına SGK tarafından 1250 gün eklenerek, toplam prim süresi 6250 gün üzerinden hesaplanıyor.