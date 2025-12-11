2023’ten bu yana faaliyet gösteren ve çeşitli illerin yanı sıra İnegöl’de de şubesi bulunan şirkete mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet verildi. Nihai karar ise bu sürecin sonunda belirlenecek.

Türkiye genelinde 400'den fazla şubeleri vardı

Enflasyonun etkisi ve özellikle merkezi bölgelerde artan kira giderleri perakende sektörünü giderek daha fazla zorlamaya devam ediyor. Bu duruma son olarak Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan da dahil oldu. Türkiye genelinde 60 şehirde 400’ü aşkın mağazası bulunan şirket için üç aylık geçici konkordato mühleti verildi. Aynı süreçte Cevizden Gıda ile Snowland Taşımacılık için de konkordato kararı alındığı açıklandı.

Ekleristan, Türkiye’nin “eklercisi” olma hedefiyle 2020 yılında faaliyete başladı ve franchise modeli sayesinde kısa sürede geniş bir şube ağına ulaştı. Ürettiği 27 çeşit ekleriyle dikkat çeken marka, özellikle merkezi konumlardaki mağazalarıyla hızlı bir büyüme yakaladı. Ancak bu bölgelerde son yıllarda artan kira maliyetleri, şirketin mali dengesini bozarak sürdürülebilirliği riske soktu.

Bu gelişmelerin ardından Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan ile bağlantılı üç şirket için üç aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu kararla birlikte ilgili şirketlerin malvarlıkları güvence altına alınırken, yeni icra ve iflas takipleri de durduruldu.