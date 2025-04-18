Yapılan uygulamalarda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere toplamda 165 bin TL cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla düzenlenen uygulamalarda, özellikle emniyet kemeri, hız sınırı, araç muayenesi ve sürücü belgeleri gibi konularda sıkı denetimler yapıldı.

Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hem kendi güvenlikleri hem de toplumun güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: ÖZNUR DEDE