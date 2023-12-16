Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tadilat için çıktığı çatıdan düştü.

Edinilen bilgiye göre Kurşunlu mahallesinde kendi evinin çatısına tadilat için çıkan Semih G. (32) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan şahıs ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı adam burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.