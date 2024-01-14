İnegöl'deki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürmek için yola çıkmak üzere olan sürücü Arnavut uyruklu Rama X.(40), AF R 355 plakalı TIR'ın dorsesinden seslerin geldiğini fark etti. Aracın dorsesine bakan sürücü, şahısları görünce hırsızlık zannederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, TIR'ın dorsesinde yüklü suntalar arasında saklanan 2'si kadın 9 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladılar. Yakalanan şahısların, habersiz bindikleri TIR'la nereye gitmek istediklerini bilmedikleri öğrenildi.

TIR sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, İl göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ