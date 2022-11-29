İnegöl’de sosyal konut projesine ilişkin kuraya girebilecek vatandaşların isimlerinin olduğu liste açıklandı.

TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlanan listelerde, İnegöl’de sosyal konut projesi başvuru şartlarını sağlayan ve sağlamadığı için başvurusu iptal edilenlerin listesi açıklandı.

İNEGÖL'DE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

İNEGÖL'DE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER

BURSA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SOSYAL KONUT YAPILACAK?

Bursa'da 8.650 konut yapılacak. Konutların yapılacağı ilçeler şöyle;

Gürsu

İnegöl'de Kahreden Olay! İnegöl'de Kahreden Olay!

İnegöl

Karacabey

Kestel

Mustafa Kemal Paşa

Nilüfer

Orhangazi