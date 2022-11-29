İnegöl’de sosyal konut projesine ilişkin kuraya girebilecek vatandaşların isimlerinin olduğu liste açıklandı.
TOKİ'nin resmi sitesinde yayımlanan listelerde, İnegöl’de sosyal konut projesi başvuru şartlarını sağlayan ve sağlamadığı için başvurusu iptal edilenlerin listesi açıklandı.
İNEGÖL'DE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
İNEGÖL'DE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER
BURSA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SOSYAL KONUT YAPILACAK?
Bursa'da 8.650 konut yapılacak. Konutların yapılacağı ilçeler şöyle;
Gürsu
İnegöl
Karacabey
Kestel
Mustafa Kemal Paşa
Nilüfer
Orhangazi