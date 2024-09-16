Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte meydana gelen kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı.



Olay Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen yaya iddiaya göre yol vermeyen sürücüyle tartışmaya başladı. Öfkelenen genç ile sürücü arasında bir anda kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Ayrılan taraflar yollarına devam ettiler. Kavga ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.