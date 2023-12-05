Bursaspor'un Başkanı Recep Günay, camianın baskılarına daha fazla direnemeyerek istifa kararı aldı. Günay, istifa mektubunu Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne bırakarak kulüpten ayrıldı. Yönetim kurulu üyeleri, başkanlarıyla irtibat kuramazken, bu ani kararın ardından Bursaspor'da olağanüstü kongre için hazırlıkların başlayacağı belirtiliyor.

Halen ligde 14 puanla 14. sırada bulunan Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz hafta 3 puanı silme cezasına çarptırılmıştı. Yaşanan bu istifa sonrasında Yeşil Beyazlı kulüpte olağanüstü kongreyle ilgili açıklamaların yapılması beklenirken, Bursaspor'da seçimli olağan genel kurulun Mayıs 2024'te gerçekleştirileceği duyuruldu.