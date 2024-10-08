Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz mamografi hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, meme kanseri taramaları yapılarak, gerekli görüldüğünde vatandaşlar uygun sağlık tesislerine yönlendiriliyor.

İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi sadece meme kanseri farkındalığı ile sınırlı kalmıyor; rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser taramaları da hafta içi 5 gün, mesai saatleri içerisinde, randevulu ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Merkezde ayrıca psikososyal danışmanlık, beslenme ve diyet danışmanlığı, obezite ve fiziksel aktivite danışmanlığı, gebelik bilgilendirme okulu ve sigara bırakma polikliniği gibi pek çok farklı sağlık hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor. Sağlıklı birey ve sağlıklı toplum anlayışını benimseyen merkez, halkı bilinçlendirmeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde, 11 Ekim Cuma günü İnegöl Kent Meydanı'nda KETEM birimi personelleri tarafından bir stant çalışması düzenlenecek. Etkinlikte, 40-69 yaş grubundaki kadın vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgilendirme yapılacak ve KETEM birimine tarama ve mamografi çekimi için davet edilecekler. Etkinlik, erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi ve kadınları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Tüm bu hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak ve randevu oluşturmak için İnegöl Sağlıklı Hayat Merkezi’ne şu numaralardan ulaşabilirsiniz:

Santral: (224) 715 30 34

KETEM: (224) 715 17 27 / (224) 711 82 82

Adres: Kemalpaşa Mah. Dr. Ahmet Ufuk Tokcan Sok. No:4 İnegöl/Bursa