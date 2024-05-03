Umut Gross Toptan ve Perakende Alışveriş merkezinin 3'ncüsü şubesi İnegöl'de hizmete açıldı.

Mehmet İdil'e ait Umut Gross Toptan ve Perakende Alışveriş merkezi Osmaniye mahallesi Öznur Sokak'taki (Mevlana cami altı) 400 metrekarelik kapalı alana sahip yerinde hizmete açıldı.



Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya, Bakkallar Odası Üyeleri ile davetliler katıldı.

Açılış konuşması yapan işyeri Sahibi Mehmet İdil, açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya da, “Mehmet’in bir hikayesi vardır pazarcılıkla başlayan bir süreç. Uğraştı, didindi, gayret etti. Bugün de gayet güzel bir işletmeye sahip oldu. Geçen hafta sayın Ticaret Bakanımızla bir toplantımız vardı. Orada ben İnegöl’ü anlatmaya gayret ettim. İnegöl’deki tüm bakkalların toplam kalitesinin yükseldiğini, değişim ve dönüşüm sürecini devam ettiğini, hizmetlerinde bir noksanlık olmadığını anlatmaya gayret ettim. Bugün de bunun somut bir örneğini görüyoruz. Ben şahsım, esnafımız ve odamız adına Mehmet kardeşimize bu güzel işletmeyi İnegöl’ümüze kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Allah bol kazançlar daim etsin. En önemlisi esnaf paylaşandır. Allah paylaşmayı devam ettirsin. İnşallah mübarek olur.”



İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise “Öncelikle İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnegöl bereketli bir yer, ne ekerseniz bereketi çok fışkıran bir yer. Bu bereketinden müteşebbis ruhlu insanlar çoktur. Mehmet kardeşimizde bu insanlardan birisi. İnşallah kendisi için ailesi için İnegöl için hayırlı olur. Bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. Ayağınıza sağlık sevgi ve saygıyla kalın.” dedi.

Konuşmaların ardından dualarla eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi.