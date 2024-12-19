İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri kırsal Kurşunlu mahallesindeki bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenlediler. Evde yapılan aramada 411,44 Gram Ağırlığında Bonzai Uyuşturucu Maddesi, 1 Adet Uyuşturucu Madde İçiminde Kullanılan Aparat (PAYP), Bonzai Uyuşturucu Maddesi Yapımında Kullanılan 0.60 Litre Sıvı, 2 Adet Çakmak Gazı, 2 Adet Plastik Şişe İçerisinde A.M. Ve Bonzai Yapımında Kullanıldığı Değerlendirilen 0.20 Litre Sıvı, 1 Adet Uyuşturucu Madde İçiminde Kullanıldığı Değerlendirilen PİPO, Kurutulmaya Bırakılmış 283 Gram Ağırlığında 2 Kök Kenevir

Şüpheli Fatih A.(27) sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaymakam Eren Arslan, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum" dedi.