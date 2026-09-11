Bursa’da 2025 vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi sıralaması açıklandı. İlk 100 mükellefin yer aldığı listede sanayi, gıda, otomotiv ve hayvancılık sektörlerindeki şirketler öne çıkarken, zirvedeki firmaların tahakkuk eden vergi tutarları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bursa genelindeki listenin zirvesinde 1 milyar 274 milyon 372 bin TL vergi tahakkukuyla Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. yer aldı. İkinci sırada ise 735 milyon 122 bin TL ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. bulundu. Listenin 3 ile 9’uncu sıraları arasındaki kurumlar unvanlarının açıklanmasını istemedi.

İnegöl açısından listenin en dikkat çeken firması Göliplik Şeremet Tekstil oldu. 202 milyon 488 bin 529 TL’lik vergi tahakkukuyla 17’nci sıraya yerleşen firma, Bursa’nın en yüksek kurumlar vergisi ödeyen şirketleri arasında üst sıralarda yer aldı.

İnegöl mobilya sektörünün önemli markalarından Çilek Mobilya da 79 milyon 616 bin 613 TL vergiyle Bursa genelinde 56’ncı sıraya girerek ilk 100 içerisinde yer aldı.

Açıklanan listede Ermaksan Makina, Erbak-Uludağ Pazarlama, Gemport, Tofaş, Hastavuk, Eker Süt Ürünleri ve Cemtaş gibi Bursa ekonomisinin önde gelen şirketleri de bulunurken, İnegöl’den Göliplik Şeremet Tekstil ile Çilek Mobilya’nın sıralamada yer alması dikkat çekti.