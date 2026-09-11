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Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kıza olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan genç kız, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın dördüncü katındaki pencereden düşen 24 yaşındaki Merve E., zemine düşerek ağır yaralandı.

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