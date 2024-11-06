Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, sıcak takip ettikleri aracı Cerrah mahallesindeki bir ara sokakta kovalamaca sonucu durdurdu. Araçtan çıkan 3 şahıs polislere direndi. Yoğun uğraşı sonucu şahıslar etkisiz hale getirildi.

Şahısların yaşadıkları ev de savcılık talimatıyla arandı. Evde ve arabada yapılan aramada 1 Kilogram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler A.Ç., V.B. Ve H.U. gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Ahmet Ç. İle Veysel B. Tutuklanırken, H.U. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.