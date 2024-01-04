Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağaca çarpan otomobil alt yola uçtu; sürücü piyade onbaşı yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Tekirdağ'daki görev yerinden izne ayırılıp İnegöl'deki ailesini ziyarete gitmek üzere yola çıkan Piyade Onbaşı sürücü Suat A.(30) Yönetimindeki 34 GFU 76 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobilin motoru yerinden çıkıp yola fırlarken, 50 metre sürüklenerek Süleymaniye mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokağa düştü. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.