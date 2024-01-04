Dünyanın en büyük spor turizmi etkinliği olan WinterLeague Convention 2024’e (WL Convention 2024) sayılı günler kala, dev organizasyonda yer alacak isimlere yenileri ekleniyor.

Dünyanın turizm başkenti Antalya’nın cennet köşelerinden Belek’te Granada Otel’de 10-13 Ocak tarihleri arasında, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan etkinliğin önemli katılımcıları arasına, Türk futbolunun önemli portrelerinden Ersun Yanal, spor planlamacısı ve menajer Tan Kesler, deneyimli teknik adam Nedim Yiğit, Demba Ba, Christian Karembeu, Ioan Lupescu ve Stanislav Cherchesov da katıldı.

Şampiyonluk yaşamış bir isim: Ersun Yanal

WL Convention 2024’ün bu yılki konukları arasında yer alan Ersun Yanal, futbolculuğundan çok teknik adamlık profiliyle başarı merdivenlerinin üst basamaklarına adını yazdıran bir isim. Futbol dünyamızın şampiyonluk onuru yaşayan teknik direktörlerinden Yanal, Fenerbahçe’nin 2013-2014 sezonunda elde ettiği zaferde imzası olan bir isim. A Milli Takım, Trabzonspor, Eskişehirspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Manisaspor’da görev yapan deneyimli teknik adam, şu sıralarda yorumculuk yapıyor.

WL Convention 2024’ün bir başka katılımcı portresi de Nedim Yiğit. O da futbol ailesinin özel isimlerinden biri olarak, bu yılki organizasyonun katılımcıları arasında yer aldı. Yiğit, başarılı aktif futbol yaşamının ardından birçok kulüpte yaptığı başarılı teknik direktörlük kariyerinde de önemli işlere imza attı.

Ayrıca, halen Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin başkan yardımcısı olan ve transfer piyasasındaki görüş ve düşünceleri hemen herkes tarafından beğenilen bir isim olan Tan Kesler de WL Convention’da olacak.

Demba Ba, Karembeu, Lupescu ve Cherceshov’da geliyor

Gerek etkileşim, gerek üstlendiği misyon anlamında büyük ses getiren organizasyona katılacağı kesinleşen diğer futbol adamlarından Demba Ba da Türk futboluna yabancı olmayan ve adına şarkılar yapılmış isimlerden. Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formalarıyla izledik. Belçika, Almanya, İngiltere, Çin ve İsviçre’de birçok kulüpte top koşturan Senegal asıllı Fransız vatandaşı futbolcu da Antalya’daki organizasyonda yer alacak.

Bir başka Fransız futbol yıldızı yıllarca Nantes, Real Madrid, Sampdoria, Middlesbrough, Olympiakos, Servette ve Bastia gibi üst düzey kulüplerde top koşturan Christian Karembeu da WL Convention 2024’ün bu yılki konuklarından.

Bir dönem Bursaspor’da izlediğimiz Rumen Ioan Lupescu ile, Rus futbolunun bir dönemine damgasini vurmuş, Almanya ve Avusturya’da da forma giymiş dünya çapında eldiven Stanislav Cherchesov da aynı süreçte WL Convention 2024 etkinliğinde görebileceğimiz futbol değerleri arasında.