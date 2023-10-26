İnegöl’de okullarda görülmeye başladığı iddia edilen uyuşturucu madde konusunda whatsapp gruplarında uyarı amaçlı bilgiler yayılmaya başladı. Okul idareleri konu hakkında öğretmenlere uyarılarda bulunurken, öğretmenlerde velilerin olduğu whapsapp gruplarından öğrenci verilerine uyarılarda bulunarak “Kullanımı yaygın olan bir uyuşturucu madde. Gören, duyan, varsa okul idaresine bildirsinler” mesajı yayınlamaya başladı.

‘Şamata’ Karışık Aromalı Şekerleme’ adından paketlerde okullarda öğrenciler üzerinde yakalanılan uyuşturucu madde hem okul idarelerini hem de velileri tedirgin etmeye başladı. Öğrenci velilerine uyarılarda bulunan okul idareleri, velilerden dikkatli olmalarını istedi.

Son olarak Eskişehir ilinde bir sosyal mesajlaşma grubunda ilkokullu çocuklara seyyar satıcı kılığındaki kişiler tarafından uyuşturucu madde verildiği iddiasıyla ilgili paylaşımların asılsız olduğunu duyurmuştu. Asılsız olan bu dedikodu İnegöl'e de sıçradı. Bazı veliler sosyal mesajlaşma guruplarında İnegöl’deki bir ilkokulda da aynı durumların yaşandığı, 3 öğrencinin gözaltına alındığı yönünde asılsız bilgiler paylaşıldığı öğrenildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, böyle bir durumun yaşanmadığını, bu haberlerin asılsız olduğunu ifade ettiler.