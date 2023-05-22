İnegöl'de uçarken apartmanın duvarına çarpıp yaralanan Şahin'e vatandaş sahip çıktı.

Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Uçmakta olan Şahin, Helvacı Ali üretim tesislerinin binasına çarptı. Çarpmanın yere düşen Şahin'i gören işyerinde çalışan Hasan Hakansu, Yardıma koştu. Şahin'i besleyen Hakansu, durumu İnegöl Belediyesine bildirdi. Yaralı, olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şahin, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

İbrahim Uslu