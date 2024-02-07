Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Badr A. (22) yönetimindeki elektrikli bisiklete, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil olay yerinden kaçtı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İbrahim Uslu