MOBİLYA, AĞAÇ İŞLERİ VE MOBİLYA YAN SANAYİSİNDE DÖNÜŞÜM ZAMANI

Bugün İnegöl M. Mobilyacılar Odası Başkanı aynı zamanda Şubat ayında kurulmuş olan İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (İMASKOP) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan AYHAN yapılacak kooperatif lansman toplantısı hakkında bilgi verdi.

"MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ SANYİSİNDE FAALİYET GÖSTERENLERİ İŞYERİ SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan AYHAN,

"Belediyemizin, siyasilerimizin, kurum ve kuruluşlarımız iş birliğiyle şekillenen İMASKOP Projesi, mobilya, ağaç işleri ve mobilya yan sanayisi sektörlerini daha ileriye taşımayı hedeflemektedir. Temel amacımız, İnegöl’ün ekonomisine katkıda bulunarak, sektörlerimizi daha güçlü, modern, ekolojik ve teknolojik bir düzeye ulaştırmaktır. Bu heyecan verici süreçte, İnegöl’ün ekonomisine şekil veren mobilya, ağaç işleri ve mobilya yan sanayisi sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu teknolojik, AR-GE, inovasyona dayalı yeni nesil, sağlıklı üretim alanlarını oluşturarak esnaf ve tacirimizi kira öder gibi işyeri sahibi yapmak misyonuyla yola çıkmış bulunmaktayız.

İMASKOP Projesi, İnegöl’ün ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, iş birliği ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla başlatılan büyük bir adımdır. Kurumsal ve idari yapılanmamızı tamamladık. Artık değerli ortaklarımızın da katkılarıyla bu önemli projeyi hayata geçireceğimize inancımız tamdır. İnegöl’ün ekonomisine yön veren bu projede, yer alacak olan tüm paydaşları bekliyor, birlikte büyüyeceğimiz bu heyecan verici döneme davet ediyoruz"