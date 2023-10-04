Bursa'nın Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 05.10.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi 75. Yıl Mahallesi Ermantaş Caddesi, Eke Cadde, 2. Rüzgarlı Sokak, 1. Doğa Sokak, 59. Sokak, Kaplangazi Cadde, 311. Sokak, Yiğitler Mahallesi: 47. Sokak, 17. Sokak ile Cumalıkızık Mahallesi; Barınak Sokak arasında kalan bölge ve civarında, 05.10.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi ve civarında 05.10.2023 tarihinde, 09:00- 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında, 05/10/2023 tarihinde, 09:00- 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.