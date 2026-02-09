İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, ramazan ayının yaklaşması nedeniyle denetimleri sıklaştırdı. Son olarak manav işletmeleri mercek altına alındı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 32 manav işyerini denetledi.

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle ilçemizde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik Zabıta Müdürlüğü olarak denetimlere başlanılmıştır. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren 32 manav işyeri denetlenmiştir. Mevzuata aykırılık tespit edilen 19 işyeri hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, kamusal alan işgali hakkında gerekli kontroller yapılmış olup dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir.”