Açıklanan verilerine göre İnegöl, Türkiye genelinde 18 ili geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun ise bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi arttığı bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, İnegöl’ün nüfusu 306 bin 4 oldu. Nüfus sayısı açısında İnegöl, Türkiye’de 18 ili geride bıraktı.

İşte o iller ve nüfusları;

Artvin 167.531,

Bilecik 228.995,

Bingöl 282.299,

Burdur 277.226,

Çankırı 200.549,

Erzincan 239.625,

Gümüşhane 138.807,

Hakkari 279.681,

Kars 268.991,

Kırşehir 242.777,

Sinop 225.848,

Tunceli 85.083,

Bayburt 82.836,

Bartın 206.663,

Ardahan 90.392,

Iğdır 205.071,

Karabük 249.614,

Kilis 157.363,

Kaynak: TÜİK