İnegöl Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlığını korumak ve gıda üzerine üretim-satış yapan işyerlerinin hijyen kuralları başta olmak üzere uyması gereken kurallara uygunluğunu sağlamak adına farklı iş kollarına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Son olarak yeni yıl öncesi ilçede faaliyet gösteren içkili lokantalar mercek altına alındı.

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2025 yılının sona ermesine müteakip yılbaşı kutlamaları kapsamında Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde içkili lokanta olarak faaliyet gösteren 10 adet işyerine yönelik İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak eş zamanlı denetim yapılmıştır. 4 işyerine mevzuata aykırılığı tespit edilen konular hakkında işlem yapılmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, müzik yayını, kamusal alan işgali hakkında gerekli kontroller yapılmış olup, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir.”