İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde sıkı denetimlere devam ediyor. Hem vatandaşların sağlığı hem de esnafın düzeni için kurallara uyulmasını titizlikle sağlıyor. Ekipler, fiyat etiketi kontrolünden hijyen standartlarına, işgaliye düzeninden tartı denetimlerine kadar her detay tek tek inceleniyor. Başkan Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Olması gerekenler belli. Yakışanı yapan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: HABER MERKEZİ