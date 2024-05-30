Ulusal zincir marketten alışveriş yapan bir vatandaş, aldığı patates çuvalını tartıda tarttı. Satılan bir çuval patatesin kilogram eksikliğini gören vatandaş adeta şoka uğradı.

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Alışveriş için ulusal zincir markete giden vatandaş, çuvalın üstünde 28 kilogram yazan patatesten aldı. Patates çuvalının olması gerekenden hafif olduğunu hisseden vatandaş atates çuvalını teraziye koydu. Çuvalın üstünde 28 kilogram yazarken, tartıda çuvalın asıl kilosundan 8 kilo 150 gram eksik olduğu anlaşıldı. Tartıda patates çuvalının aslında 19 kilo 850 gram olduğu ortaya çıktı.

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Muhabir: Murat Avcı