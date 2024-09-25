Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Güzelyurt mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Mahalle yolunda seyir halinde olan Sürücü İ.Ç. Yönetimindeki 16 ATL 966 plakalı otomobil önünde seyreden sürücü M.K. Yönetimindeki 11 AR 455 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücü İ.A. Yönetimindeki 16 KLS 83 plakalı otomobil de diğer araca çarptı. Kaza sonucu sürücü İ.Ç. İle yolcu İ.O. Yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz