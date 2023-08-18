İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi ve onursal başkanı Mehmet Taş, AK Parti Genel başkan yardımcısı Efkan Ala'yı ziyaret ettiler.

Ziyarette vatandaşlığı reddedilen Ahıska Türklerinin sorunları, yaşlılık maaşı sorunları masaya yatırıldı.

Ziyaretin ardından konuşan Ahıskalılar Derneği Onursal Başkanı Mehmet Taş, "AK parti genel başkan vekilimiz Efgan Âla Bakanımızla Ak Parti genel merkezinde dernek başkanımız Rüstem Musaoğulları ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız görüşmede başta geciken ve red vatandaşlıklar olmak üzere yaşanılan tüm sorunlarımız için destek sözü verdi. Devamında yıllardır siyaseten bizleri yok saymaları bu güne kadar verilen sözlerin yerine getirilmemesi dahil benim Ak partiden konuşup ve yerelde siyaseten duruşumuz ne olacak ile ilgilide geniş bir şekilde değerlendirmemiz oldu. Önümüzdeki aylarda yapacağımız bir programa katılabilecegini yereldeki yaşanılan sorunlarında konuşulup çözülebileceğini söyledi. Değerli başkan vekilimiz Efgan Âla beyin bizleri samimi bir şekilde karşılaması ve her konuda yanımızda olduğunu belirtmesi bizleri mutlu etmiştir. Başta Değerli Cumhurbaşkanımız ve başkan vekilimiz olmak üzere bizlere destek veren tüm Devlet büyüklerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Öznur Dede