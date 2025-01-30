Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 16.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ortaköy yolu Caddesi ile Ahmet Türkel Çevre Yolunu birbirine bağlayan ışıklı kavşakta meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Necati K.(61) yönetimindeki 16 APL 967 cip, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyreden sürücü Kamuran E.(34) yönetimindeki 35 AR 2462 hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası ve kaldırıma çarpan hafif ticari araç devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Hamrusena K.(28) ve Seyfettin K.(58) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.