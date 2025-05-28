İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda sektörüne yönelik gerçekleştirdikleri kontrollerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen koşulları, fiyat etiketi uygulamaları ve yaya yolu işgali gibi birçok konuda detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıları yaparken, vatandaşların sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsurlara karşılaşılmadığını, bu tür konularla karşılaşmamak adına da sürekli olarak denetim çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“HER ALANDA VE DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Denetimlerle ilgili Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğümüzün gıda sektörüne yönelik denetimleri devam etmektedir. Son olarak ilçemizde faaliyet gösteren döner salonlarına yönelik denetimler yapılmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, fiyat etiketi, yaya yolu işgali vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında 94 işyeri kontrol edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir.”

“VATANDAŞLARIMIZ 153 ÇÖZÜM MERKEZİ ÜZERİNDEN BİLDİRİMDE BULUNABİLİR”

İnegöl Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamı için denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehir genelinde sürdürülen denetimlerde tespit dilen eksiklikler, ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde gideriliyor. İnegöl Belediyesi, vatandaşların da bu sürece katkı sağlayabileceğini belirterek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda 153 Çözüm Merkezi ya da 0 530 157 30 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden 7 gün 24 saat bildirimde bulunabileceklerini vurguladı. Hem halk sağlığının korunması hem de şehir düzeninin sağlanması için denetim sürecine destek veren vatandaşlara da ayrıca teşekkür edildi.