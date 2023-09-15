Cuma mahallesi Uzun sokakta meydana gelen kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı özel araçla hastaneye getirilirken, kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 11.00 sıralarında Cuma mahallesi Uzun Sokakta meydana geldi. Okan B.(29) husumetlisi Rüstem B.(49) ile Uzun sokakta denk geldi.

İki şahıs arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Saldırgan Rüstem B. elindeki bıçakla Okan B.'yi sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Okan B. Arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.