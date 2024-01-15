Kaza saat 20.30 sıralarında Akhisar mahallesi Hüsnü Güven bulvarı üzerinde meydana geldi.

Akhisar mahallesinden TOKİ konutları istikametine seyreden Selami Ataman(37) yönetimindeki 16 M 06145 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Muhammed Öztarakçı(23) yönetimindeki 16 ACY 695 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcular Ali Rıza Avcı(27) ile Gülse Demirkan(22) ve özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcular Ömer Daldagül(15), Remzi Akdağ(52), Havva Akdağ(52), Khalida Zufarova(41), Hazen Hicran Yılmaz(25) yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede