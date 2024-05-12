Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesindeki Bakmaca dede şenlikleri alanında meydana geldi. Mehmet K. Yönetimindeki 16 PR 164 plakalı traktörün yokuş aşağı indiği sırada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan traktör hızla ilerlerken, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Şenliğe katılanların saniyelerle kurtulduğu kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ