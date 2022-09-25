AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 106. Devlet Hizmet Hükümlülüğü kurası ile Eylül Ayında Bursa'ya atanması planlanan 351 doktorun yanı sıra ilaveten 365 yeni doktor kadrosunun daha açıldığını duyurdu. AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise, “Devlet hastanemizin doktor ihtiyaçlarını gidermek ve sağlık altyapımızı güçlendirmek adına İnegöl’ümüze 16 branşta 22 uzman hekim kadrosu açılmış bulunmaktadır" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sağlık alanındaki beyaz reformla birlikte hekimlerin kamu hastanelerine dönüşlerinin hızlandığını belirtti. Başkan Gürkan, Eylül ayı kurasında Bursa'ya atanacak olan 351 hekimin yanı sıra 365 yeni doktor kadrosu daha açıldığının müjdesini vererek, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya Bursa'ya verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Bursa'nın farklı bölgelerindeki hastanelerde görevlerini yerine getirecek olan yeni doktorlara başarılar dileyen Başkan Gürkan, "Bursa’mız için Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımızla merkezi hükümetimiz, devletimiz ve yerel yönetimlerimizin her alandaki hizmetlerinin takipçisiyiz" dedi.

Davut Gürkan, tüm potansiyelleri ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'nın her ilçesine kazandırılan modern hastaneleri, sağlık tesisleri ve sürekli büyüyen nüfus yapısına cevap verebilen doktor, her kademeden sağlık çalışanı kadroları ile bu alanda da Türkiye'de öncü illerinden olduğuna vurgu yaptı. Başkan Gürkan; "Yeni hekim atamalarımız ve yeni açılan kadrolarla şehrimizde hizmet verecek olan doktor kadrolarımız daha da zenginleşecektir. AK kadrolar olarak, tüm çabamız merkezi hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz ve devletimiz eliyle her alanda Bursamıza yakışır hizmetlerin getirilebilmesi için. Bu bilinç ve sorumlulukla çalışıyoruz ve çalışacağız. Destekleri ve çalışmaları ile Bursamızın sağlık alanında da gücüne güç katan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum."

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise, “Devlet hastanemizin doktor ihtiyaçlarını gidermek ve sağlık altyapımızı güçlendirmek adına İnegöl’ümüze 16 branşta 22 uzman hekim kadrosu açılmış bulunmaktadır. Sağlıkta beyaz reformla birlikte kamu hastanelerine dönüşü hızlandırarak hem hekimlerimizi hem vatandaşlarımızı memnun eden düzenlemeden dolayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca 'ya ve desteklerinden dolayı İl Başkanımız Sn. Davut Gürkan'a teşekkür ederim.