Projelerini açıklamaya devam eden Seda Özcan, İnegöl’de binlerce ailenin, çocuklarını eğlendirebilmek için Bursa ve çevre illere gitmek zorunda bırakıldığını savundu.

İnegöl’e devasa büyüklükte çocuk eğlence alanları yapacaklarını müjdeleyen Özcan, “Akhisar Yeni İnegöl bölgesi arasında Çocuk Köyü kuracağız. Çocuk köyünde Aqua Park, yüzme havuzları, extrem oyun alanları, akvaryum, minyatür park, geyik parkı, macera parkları, açık ve kapalı oyun salonları, halı saha, basketbol ve voleybol sahaları, amfi şeklinde tiyatro ve gösteri merkezi, kütüphane, dershane, kafe ve yemek alanları olacak. 2-14 yaş gruplarına hitap edecek olan Çocuk Köyü hem İnegöl’ümüze hem de Bursa’mıza büyük zenginlik katacak” şeklinde konuştu.

Çocuk Köyü projesi dışında Yeniceköy, Babasultan ve Hocaköy Barajları ile Oylat ve Şipali Mezarlığı bölgesinde ki atıl vaziyette ki ormanlık alanda piknik yapabilecekleri parklar ile, çocuk ve eğlence alanları yapacaklarını da söyleyen Özcan, “İnegöl’de çocuklarımız ve gençlerimizi başka şehirlere mahkum etmeyeceğiz. Hem ailelerimiz hem de çocuklarımız o’nlara sunacağımız alanlarımızda kendilerini özel hissedecekler” dedi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE