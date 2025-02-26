Spor Toto Teşkilatı iş birliğiyle hayata geçirilecek proje için Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile protokol imzalandı.

Başkan Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "İnegöl’ümüze yeni bir havuz daha kazandırıyoruz. Protokolümüzü imzaladık" ifadelerini kullandı. 

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Havuz projesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milletvekili Ayhan Salman, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’a teşekkür eden Başkan Taban, “Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diyerek müjdeyi paylaştı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ