İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde, hayırsever Selçuk Teşik tarafından yaptırılacak “12 Derslikli Okul” için düzenlenen protokol imza töreni Valilik makamında gerçekleşti. İmza törenine hayırsever Selçuk Teşik, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban katıldı.

Bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Vali Erol Ayyıldız, eğitime sağladığı katkılardan dolayı Selçuk Teşik’e teşekkür ederek, anlaşmanın İnegöl ve Bursa için hayırlı olmasını temenni etti.