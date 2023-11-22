Yayınlanan 14 günlük hava tahmin raporunda İnegöl’e ne zaman kar yağacağı açıklandı. 23 Kasım’da sağanak yağış, 24 Kasım’da parçalı bulutlu, 25 Kasım’da çok bulutlu ve 26 Kasım’da yağmurlu bir hava İnegöl’ü bekliyor.

27 Kasım Pazartesi günü yeni haftaya başlayacak olan İnegöl’de kar yağışı bekleniyor. -2 derecelere kadar düşecek olan hava sıcaklığı nedeniyle karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor. 28 Kasım Salı günü de karla karışık yağmurun devam etmesi bekleniyor.

İşte gün gün hava durumu tahmini;

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